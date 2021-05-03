Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца.

Зараз пра надвор'е на найбліжэйшы час, але спачатку крыху цікавай інфармацыі з гісторыі метэаназіранняў. Самая нізкая начная тэмпература паветра была на станцыі Палеская ў 2007 годзе - звыш 6 градусаў марозу, а дзённы тэмпературны максімум адзначаны ў Гомелі ў 2018 - больш за 31 градус цяпла.