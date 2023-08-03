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4 жнiўня магнітных бур на тэрыторыі Беларусі не прагназуецца. Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага.
У народным календары заўтра Мар’я ці Магдалена. Заўважалі: на Мар’ю росна - лён будзе шэры, неўмалотны. У паўночных раёнах прыкмячалі: калі ў гэты дзень туман халодны, зіма чакаецца ранняя і марозная.
Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў. Самая нізкая начная тэмпература паветра была на станцыі Палескай у 1987 годзе - крыху больш за 2 градусы цяпла, а дзённы тэмпературны максімум адзначаны ў 2010 годзе ў Брагіне - амаль плюс 38 градусаў.
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