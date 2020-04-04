Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон слабаўзбураны. 5 красавіка ў народным календары каталіцкі прысвятак Арына. Прыкмячалі, калі ясная ноч з зоркамі - раніцай чакай замаразкаў. Удзень цёпла, а ўначы холадна - да добрага надвор'я ў красавіку. Вавёрка з дупла выходзіць перад цяплом.Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая халодная ноч была ў Езярышчы ў 1956 годзе - амаль 21 градус марозу, а самы цёплы дзень у 2009 - у Брэсце тэрмометры паказалі больш за 22,5 градуса цяпла.



