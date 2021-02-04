Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца.Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага.



5 лютага ў народным календары каталіцкі прысвятак Агата. Прыкмячалі: калі ў гэты дзень мароз і сонейка яркае - у жніўні будзе горача. А яшчэ сонечны дзень – да ранняй вясны.



Зараз пра надвор'е на найбліжэйшы час, але спачатку інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў на 5 лютага. Самая нізкая начная тэмпература паветра была ў Полацку ў 1956 годзе - 36 з паловай градусаў марозу, а дзённы тэмпературны максімум адзначаны ў Брэсце ў 2002 - 12 градусаў цяпла.



