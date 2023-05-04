5 мая магнітных бур на тэрыторыі Беларусі не прагназуецца. Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага.

Некалькі народных прыкмет: калі ўвечары заходняя частка неба чыстая, раніцай дажджу не будзе. Неба ў пухкіх аблоках - да хуткага дажджу.

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў. Самая халодная ноч была ў Докшыцах у 1999 годзе - больш за 5 градусаў марозу. А самы цёплы дзень у 2018 годзе - у Брагіне тэрмометры паказалі амаль 31 градус цяпла.