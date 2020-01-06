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Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон слабаўзбураны. 7 студзеня - Нараджэнне Хрыстовае. У народным святочным календары пачынаюцца Каляды. Прыкмячалі: калі ў гэты дзень завея, пчолы будуць добра раіцца. Шэрань - да багатага ўраджаю збожжа, яснае зорнае неба - гарох уродзіцца. Інфармація з гісторыіі метэаназіранняў на 7 студзеня: самая халодная ноч была ў Клічаве ў 2003 годзе - больш за 36 градусаў марозу, а самы цёплы дзень ў 1988-м - у Лельчыцах тэрмометры паказалі амаль 9 градусаў цяпла.
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