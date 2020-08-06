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Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага. У народным календары заўтра прысвятак Ганна. Прыкмячалі, калі на Ганну пойдзе дождж - зіма будзе цёплай і снежнай. А калі буслы пачалі рыхтавацца да выраю - зіма будзе ранняй і марознай. Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая халодная ноч была на станцыі Палеская ў 1979 годзе - менш за 3 градусы цяпла. А самы цёплы дзень у 2010 - у Лельчыцах тэрмометры паказалі крыху больш за 38 градусаў.
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