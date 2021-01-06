Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон слабаўзбураны.



7 студзеня - Нараджэнне Хрыстова. У народным святочным календары пачынаюцца калядныя вечары. Прыкмячалі: калі ў гэты дзень завея, пчолы будуць добра раіцца. Шэрань - да багатага ўраджаю збожжа, яснае зорнае неба - гарох уродзіцца.



Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая халодная ноч была ў Клічаве ў 2003 годзе - больш за 36 градусаў марозу, а самы цёплы дзень у 1988 - у Лельчыцах тэрмометры паказалі амаль 9 градусаў цяпла.



