Сёння надвор'е на тэрыторыі Беларусі вызначалі атмасферныя франты. У асобных раёнах краіны адзначаліся навальніцы, месцамі прайшлі моцныя дажджы. Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага.



Некалькі народных прыкмет: халодная раніца - да ранняй зімы. Шэрань на дрэвах - да марозу, туман - да цяпла. Добры ўраджай рабіны - да марозу.



