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Пра надвор'е

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон - ад спакойнага да слабаўзбуранага. 8 лістапада ў народным календары пазначаны прысвятак Зміцер. У прыкметах аб прыродзе Змітраў дзень параўноўваюць з Вялікаднем і Раством. Вось прыклады: Змітрок па снегу - і Вялікдзень па снегу, Змітрок па голу - і Вялікдзень таксама.

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў на 8 лістапада: самая нізкая начная тэмпература паветра была ў Пінску ў далёкім 1888 годзе - амаль 21 градус марозу, а дзённы тэмпературны максімум адзначаны ў Васілевічах у 1927 годзе - больш за 17 градусаў цяпла.

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