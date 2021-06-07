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Пра надвор’е
Заўтра магнітных бур на тэрыторыі Беларусі не прагназуецца. Геамагнітны фон слабаўзбураны.
І некалькі народных прыкмет: калі ў гэты дзень шмат камароў - апошнія дні месяца будуць цёплымі, але дажджлівымі. Пасля працяглага зацішша пачынае дзьмуць вецер - надвор'е пагоршыцца.
Ну а зараз пра надвор'е на найбліжэйшы час, але спачатку крыху цікавай інфармацыі з гісторыі метэаназіранняў: самая нізкая начная тэмпература паветра была ў Бярэзінскім запаведніку ў 1982 годзе 0,8 градуса марозу, а дзённы тэмпературны максімум адзначаны ў Брэсце ў 1998 годзе - 33 градусы цяпла.
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