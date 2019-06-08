3.67 BYN
Пра надвор'е | 08.06.2019
Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон слабаўзбураны. Некалькі народных прыкмет: калі ўдзень з'яўляюцца асобныя аблокі, а пад вечар яны знікаюць - чакайце яснага і сухога надвор'я. Раніцай выпала багатая раса - будзе ясны дзень. Самая нізкая начная тэмпература паветра была ў Горках у 1941 годзе - 0,1 градуса марозу, а дзённы тэмпературны максімум адзначаны ў Шаркаўшчыне ў 1999 годзе - больш за 33 градусы цяпла.