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Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон слабаўзбураны. 9 кастрычніка ў народным календары Іван Багаслоў. У гэты дзень рабiлi доўгатэрміновыя прагнозы: калі на Івана Багаслова ішоў дождж са снегам, гэта прадказвала тры моцныя адлігі ў студзені, а калі дзень выдаваўся цёплым і сонечным, чакалі дажджлівага і халоднага чэрвеня наступным летам.
Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў на 9 кастрычніка: самая нізкая начная тэмпература паветра была ў Оршы ў 2015 годзе - амаль 6 градусаў марозу, а дзённы тэмпературны максімум адзначаны ў Брэсце у 1966 - больш за 23,5 градуса цяпла.
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