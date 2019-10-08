Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон слабаўзбураны. 9 кастрычніка ў народным календары Іван Багаслоў. У гэты дзень рабiлi доўгатэрміновыя прагнозы: калі на Івана Багаслова ішоў дождж са снегам, гэта прадказвала тры моцныя адлігі ў студзені, а калі дзень выдаваўся цёплым і сонечным, чакалі дажджлівага і халоднага чэрвеня наступным летам.