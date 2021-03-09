Пра надвор’е

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Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон слабаўзбураны.

9 сакавіка ў народным календары прысвятак Янка. Прыкмячалі: "Калі ў гэты дзень рогі Месяца яркія і крутыя - да марозу. Дзень выдаўся цёплым - да цёплага красавіка".

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