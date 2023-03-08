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9 сакавiка магнітных бур на тэрыторыі Беларусі не прагназуецца. Геамагнітны фон - ад спакойнага да слабаўзбуранага.

9 сакавіка ў народным календары прысвятак Янка. Прыкмячалі: "Калі ў гэты дзень рогі Месяца яркія і крутыя - да марозу. Дзень выдаўся цёплым - да цёплага красавіка".

Iнфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая халодная ноч была ў Верхнядзвінску ў 1965 годзе - больш за 31 градус марозу, а самы цёплы дзень - у 2015 годзе - у Васілевічах тэрмометры паказалі больш за 16 градусаў цяпла.

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