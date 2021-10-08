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Пра надвор'е - 9 кастрычніка ў народным календары Іван Багаслоў

9 кастрычніка ў народным календары Іван Багаслоў. Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон слабаўзбураны.

9 кастрычніка ў народным календары Іван Багаслоў. У гэты дзень рабiлi доўгатэрміновыя прагнозы: калі на Івана Багаслова ішоў дождж са снегам, гэта прадказвала тры моцныя адлігі ў студзені, а калі дзень выдаваўся цёплым і сонечным, чакалі дажджлівага і халоднага чэрвеня наступным летам.

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў на 9 кастрычніка: самая нізкая начная тэмпература паветра была ў Оршы ў 2015 годзе - амаль 6 градусаў марозу, а дзённы тэмпературны максімум адзначаны ў Брэсце ў 1966-м - больш за 23 з паловай градусы цяпла.

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