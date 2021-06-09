Сёння надвор'е на тэрыторыі Беларусі вызначала няўстойлівая паветраная маса. Ноччу і раніцай на большай частцы краіны адзначаліся навальніцы, пры навальніцах месцамі град, моцныя ліўні і шквалістае ўзмацненне ветру парывамі да 15-20 метраў за секунду.



Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фонслабаўзбураны. Некалькі народных прыкмет: калі дзень ціхі, бязветраны - чакай добрага ўраджаю. Пасля дажджу вясёлка хутка знікае - да яснага дня, доўга трымаецца - чакай непагадзі.



