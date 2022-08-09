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Пра надвор'е
9 жніўня надвор'е на тэрыторыі Беларусі вызначала зонапавышанага атмасфернага ціску. Толькі ўдзень па паўночным захадзе халаднаватая няўстойлівая паветраная маса, там месцамі прайшлі кароткачасовыя дажджы, навальніцы, апошнія суправаджаў парывісты вецер.
Заўтра, 10 жніўня, магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон слабаўзбураны.
Некалькі народных прыкмет пра надвор’е: калі расы няма - будзе дождж або непагадзь. Раніцай вялiкая раса - дзень будзе сонечным.
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