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Пра надвор’е

10 жніўня магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон слабаўзбураны.

І некалькі народных прыкмет пра надвор’е: калі расы няма - будзе дождж або непагадзь. Раніцай вялiкая раса - дзень будзе сонечным.

Самая халодная ноч была ў Ганцавічах у 1995 годзе – крыху больш за 3 градусы вышэй за нуль. А самы цёплы дзень у 1992-м - у Гродне тэрмометры паказалі амаль плюс 35,5 градуса.


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