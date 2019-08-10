Сёння на тэрыторыі Беларусі панавалі атмасферныя франты з Балтыйскага мора. Заўтра геамагнітнае становішча на тэрыторыі нашай краіны будзе слабаўзбураным. 11 жніўня ў народным календары Каліннік. Нашы продкі ў гэты дзень варылі кісялі і кампоты з каліны, рабілі мармелад і пірагі. Каліннікамі называлі ранішнія маразы, якія ўжо здараліся ў гэты час і знішчалі хлеб, пакінуты на палях. Прыкмячалі: туман у гэты дзень да добрага ўраджаю ячменю і аўса. А вось калі саспелы авёс зноў зарунее, значыць восень будзе непагодлівай. Самая халодная ноч была ў Клічаве ў 1981 годзе - амаль 4 градусы. А самы цёплы дзень - у 1992. У Лельчыцах слупкі тэрмометраў паказалі +37.