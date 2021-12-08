Пра надвор'е - 9 снежня ў народным календары Юр’е Зімовы

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон - ад спакойнага да слабаўзбуранага.

9 снежня ў народным календары Юр’е Зімовы. На гэты дзень ёсць своеасаблівая прыкмета, па якой прадказвалі надвор’е: слухалі, як паводзіць сябе вада ў калодзежах. Калі яна ціхая, не хвалюецца – наперадзе цёплая зіма. Калі ж чуюцца розныя гукі, трэба чакаць моцныя маразы і завірухі.

А зараз пра надвор'е на найбліжэйшы час, але спачатку інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў. Самая халодная ноч была ў Горках у 1959 годзе - 28 градусаў марозу, а самы цёплы дзень у 2006-м - у Высокім тэрмометры паказалі больш за 12 градусаў цяпла.