Пра надвор'е - 10 снежня Раман

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі Беларусі не прагназуецца. Геамагнітны фон слабаўзбураны.

10 снежня Раман. Прыкмячалі, калі дым з трубы ідзе слупам - мароз будзе. Калі ж ён сцелецца ўніз, можна чакаць адлігу. Барвовая зара ў гэты дзень - да ветранага надвор'я. Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая халодная ноч была ў Мар'інай Горцы ў 1973 годзе 25,5 градуса марозу, а самы цёплы дзень у 1944-м - у Васілевічах тэрмометры паказалі амаль 11 градусаў цяпла.