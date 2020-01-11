Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон - ад спакойнага да слабаўзбуранага. Некалькі народных прыкмет: снег пайшоў - лета будзе пахмурным; дзень выдаўся сонечным - сёлета птушкі з выраю рана прыляцяць; на небе зорак не відаць - надвор'е зменіцца. Інфармацыі з гісторыі метэаназіранняў на 12 студзеня: самая нізкая начная тэмпература паветра была ў Ваўкавыску ў 1950 годзе - больш за 38 градусаў марозу, а дзённы тэмпературны максімум адзначаны ў Брэсце ў 2005-м - 10 градусаў цяпла.



