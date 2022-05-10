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Пра надвор’е - 11 мая ў народным календары каталіцкі прысвятак дзень Пранціша
Прыкмета пра надвор’е: 11 мая мокра - усё лета мокрае, а суха - усё лета сухое”.
Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў. Самая нізкая начная тэмпература паветра была ў Верхнядзвінску ў 2017 годзе - 4 з паловай градусы марозу, а дзённы тэмпературны максімум адзначаны ў Мазыры ў 1996 - больш за 30 з паловай градусаў цяпла.
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