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Пра надвор'е

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага. Некалькі народных прыкмет: дзьмухавец цвіце ў гэты час - да цёплай і доўгай восені. Калі жабы пачынаюць глыбока хавацца ў ваду, то хутка будзе холадна.

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