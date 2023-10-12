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Пра надвор'е

13 кастрычніка магнітных бур на тэрыторыі Беларусі не прагназуецца. Геамагнітны фон ад слабаўзбуранага да ўзбуранага.

І некалькі народных прыкмет на гэты дзень: калі выпадзе снег, тады зіму яшчэ доўга чакаць. А калі да гэтага часу ўсе жураўлі адляцелі на поўдзень, зіма будзе ранняя і халодная.

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая халодная ноч была ў Ганцавічах у 2004 годзе - 8 градусаў марозу, а самы цёплы дзень быў у 1964 годзе - у Брэсце тэрмометры паказалі амаль 24 градусы вышэй за нуль.

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