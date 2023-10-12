13 кастрычніка магнітных бур на тэрыторыі Беларусі не прагназуецца. Геамагнітны фон ад слабаўзбуранага да ўзбуранага.

І некалькі народных прыкмет на гэты дзень: калі выпадзе снег, тады зіму яшчэ доўга чакаць. А калі да гэтага часу ўсе жураўлі адляцелі на поўдзень, зіма будзе ранняя і халодная.