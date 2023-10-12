3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Пра надвор'е
13 кастрычніка магнітных бур на тэрыторыі Беларусі не прагназуецца. Геамагнітны фон ад слабаўзбуранага да ўзбуранага.
І некалькі народных прыкмет на гэты дзень: калі выпадзе снег, тады зіму яшчэ доўга чакаць. А калі да гэтага часу ўсе жураўлі адляцелі на поўдзень, зіма будзе ранняя і халодная.
Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая халодная ноч была ў Ганцавічах у 2004 годзе - 8 градусаў марозу, а самы цёплы дзень быў у 1964 годзе - у Брэсце тэрмометры паказалі амаль 24 градусы вышэй за нуль.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Игроки женского футбольного клуба "Минск" поделились эмоциями после общения с Александром Лукашенко
Глава МИД Беларуси предложил Евросоюзу современные пути решения миграционного кризиса
Первый снег в Беларуси остался только на фото в социальных сетях
На "Красном пищевике" принимал и угощали участников проекта "Марафон единства"
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе
Брестские таможенники помогли изъять 225 кг психотропов - подробности 20 ноября