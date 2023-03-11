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"Пра надвор’е" - 12 сакавіка ў народным календары Рыгор
Заўтра магнітных бур на тэрыторыі Беларусі не прагназуецца.
Геамагнітны фон слабаўзбураны.
12 сакавіка ў народным календары Рыгор. Казалі: на святога Рыгора ідуць рэкі ў мора. І прыкмячалі: паўднёвы ці паўднёва-заходні вецер - да пацяплення. Вераб'і збіваюцца ў чараду - да сухога і цёплага надвор'я.
Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая нізкая начная тэмпература паветра была ў Васілевічах у 1928 годзе - амаль 29 градусаў марозу, а дзённы тэмпературны максімум адзначаны ў Лельчыцах у 2002-м - звыш 17 з паловай градусаў цяпла.
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