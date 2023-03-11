ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

"Пра надвор’е" - 12 сакавіка ў народным календары Рыгор

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі Беларусі не прагназуецца.

Геамагнітны фон слабаўзбураны.

12 сакавіка ў народным календары Рыгор. Казалі: на святога Рыгора ідуць рэкі ў мора. І прыкмячалі: паўднёвы ці паўднёва-заходні вецер - да пацяплення. Вераб'і збіваюцца ў чараду - да сухога і цёплага надвор'я.

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая нізкая начная тэмпература паветра была ў Васілевічах у 1928 годзе - амаль 29 градусаў марозу, а дзённы тэмпературны максімум адзначаны ў Лельчыцах у 2002-м - звыш 17 з паловай градусаў цяпла.

Читайте также:

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все