Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон - ад спакойнага да слабаўзбуранага. Заўтра ў народным календары Макавей. Свята маку і мёду. Прыкмячалі: калі на Макавея моцны вецер - зіма будзе снежнай, а калі шмат маліны ў лесе - надышоў час для сяўбы азімых.



Самая халодная ноч была на станцыі Палескай ў 1978 годзе - крыху больш за тры градусы цяпла. А самы цёплы дзень у 2010-м - у Брагіне тэрмометры паказалі больш за 37 градусаў цяпла. А зараз давайце паглядзім, што нас чакае заўтра.



