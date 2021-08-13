Пра надвор’е - заўтра ў народным календары Макавей

Заўтра ў народным календары Макавей. Свята маку і мёду. Прыкмячалі: калі на Макавея моцны вецер - зіма будзе снежнай. А калі шмат маліны ў лесе - надышоў час для сяўбы азімых.

Самая халодная ноч была ў мінулым годзе ў Бабруйску - крыху больш за 3 градусы вышэй за нуль. А самы цёплы дзень у 2010-м - у Брагіне тэрмометры паказалі больш за плюс 37 градусаў. А зараз пра надвор'е на найбліжэйшы час.