Пра надвор'е - 13 чэрвеня ў народным календары Ерамей

Сёння надвор'е на тэрыторыі Беларусі ўначы вызначала вобласць паніжанага атмасфернага ціску, удзень -няўстойлівая паветраная маса і франтальны падзел. У асобных раёнах адзначаліся навальніцы. Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага.



13 чэрвеня ў народным календары Ерамей. Амаль усюды ў Беларусі з надыходам гэтага прысвятка завяршалі сяўбу. Таму найбольш папулярным выслоўем на гэты дзень стала такое: "Прыйшоў Ерамей - больш не сей". А яшчэ прыкмячалі: калі пачуеш зязюлю, можна чакаць добрага надвор’я. Непагадзь у гэты дзень - да суровай зімы.



