"Пра надвор’е" - 13 чэрвеня ў народным календары Ерамей

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі Беларусі не прагназуецца.

13 чэрвеня ў народным календары Ерамей. Амаль ўсюды ў Беларусі з надыходам гэтага прысвятка завяршалі сяўбу. Таму найбольш папулярным выслоўем на гэты дзень стала такое: “Прыйшоў Ерамей - больш не сей”. А яшчэ прыкмячалі: "Калі пачуеш зязюлю, можна чакаць добрага надвор’я. Непагадзь у гэты дзень - да суровай зімы".