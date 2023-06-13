3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
"Пра надвор’е" - 13 чэрвеня ў народным календары Ерамей
Заўтра магнітных бур на тэрыторыі Беларусі не прагназуецца.
Геамагнітны фон ад слабаўзбуранага да ўзбуранага.
13 чэрвеня ў народным календары Ерамей. Амаль ўсюды ў Беларусі з надыходам гэтага прысвятка завяршалі сяўбу. Таму найбольш папулярным выслоўем на гэты дзень стала такое: “Прыйшоў Ерамей - больш не сей”. А яшчэ прыкмячалі: "Калі пачуеш зязюлю, можна чакаць добрага надвор’я. Непагадзь у гэты дзень - да суровай зімы".
Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая нізкая начная тэмпература паветра была на станцыі Палеская ў 2016 годзе - крыху менш за 1 градус цяпла, а дзённы тэмпературны максімум адзначаны ў Васілевічах у 2019-м - амаль 34 з паловай градусы вышэй за нуль.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Локомотив экономики сходит с рельсов: почему правящие партии Европы теряют голоса избирателей
Прокуратура Польши обвинила главу крупнейшего военного завода в участии в преступной группе
General Motors отзывает авто в США из-за угрозы безопасности. Какие марки автомобилей в списке?
Что будет, если Франция станет первой экономикой Европы?
Регионы
Все
Происшествия
Все