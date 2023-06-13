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"Пра надвор’е" - 13 чэрвеня ў народным календары Ерамей

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі Беларусі не прагназуецца.

Геамагнітны фон ад слабаўзбуранага да ўзбуранага.

13 чэрвеня ў народным календары Ерамей. Амаль ўсюды ў Беларусі з надыходам гэтага прысвятка завяршалі сяўбу. Таму найбольш папулярным выслоўем на гэты дзень стала такое: “Прыйшоў Ерамей - больш не сей”. А яшчэ прыкмячалі: "Калі пачуеш зязюлю, можна чакаць добрага надвор’я. Непагадзь у гэты дзень - да суровай зімы".

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая нізкая начная тэмпература паветра была на станцыі Палеская ў 2016 годзе - крыху менш за 1 градус цяпла, а дзённы тэмпературны максімум адзначаны ў Васілевічах у 2019-м - амаль 34 з паловай градусы вышэй за нуль.

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