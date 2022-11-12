"Пра надвор’е" - 13 лістапада ў народным календары Андрэй

13 лістапада ў народным календары Андрэй. У некаторых раёнах лічыцца апошнім днём восені. Таксама адзначалася свята рыбака. Казалі: не накорміць зямля - накорміць вада. Святкавалі ў гэты дзень і паляўнічыя. Казалi: на Андрэя заяц даражэйшы за каня. А яшчэ прыкмячалі: вецер працяглы час дзьмуў у адным кірунку, а потым змяніўся на адваротны - да сырога надвор'я.