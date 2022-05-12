3.72 BYN
Пра надвор'е: 13 мая ў народным календары прысвятак Якуб
Заўтра магнітных бур на тэрыторыі Беларусі не прагназуецца. Геамагнітны фон - ад спакойнага да слабаўзбуранага.
13 мая ў народным календары прысвятак Якуб. Прыкмячалі: "На Якуба грэе люба". У гэты дзень займаліся прадказаннем надвор’я на лета: калі сонечна - чакаецца сухое лета, а калі воблачна - будзе дажджліва.
Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая халодная ноч была ў Бярэзінскім запаведніку ў 1999 годзе - больш за 5 градусаў марозу. А самы цёплы дзень у 1996 - на станцыі Акцябр тэрмометры паказалі амаль 31,5 градуса цяпла.