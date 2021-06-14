Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон слабаўзбураны.

І некалькі народных прыкмет: калі сонца ўзыходзіць у тумане, днём будзе ціха і душна. Туман знікае пасля ўзыходу сонца - да добрага надвор'я.

Зараз пра надвор'е на найбліжэйшы час, але спачатку інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў. Самая нізкая начная тэмпература паветра была на станцыі Палеская ў 1981 годзе – 1 з паловай градус цяпла, а дзённы тэмпературны максімум адзначаны ў Брэсце ў 2019 - больш за 33 градусы вышэй за нуль.