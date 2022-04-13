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Пра надвор’е - 14 красавіка адзначаецца прысвятак Мар’я
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Президент Беларуси выразил благодарность учителям и воспитателям за труд и терпение
Президент Беларуси - детям об учебе: Есть такое слово "надо"
"За темной полоской будет светлая". Лукашенко на детском празднике рассказал, какой бывает жизнь
Постояльцы Логишинского дома милосердия отметили католическое Рождество
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Белорусские пограничники навестили семью ветерана Великой Отечественной войны Григория Обелевского
Обвинительный приговор по уголовному делу о теракте в Мачулищах вступил в законную силу
Кочанова и Сергеенко оставили записи в книге соболезнований в посольстве Азербайджана
В новогоднюю ночь надежное электро- и теплоснабжение будут обеспечивать почти 8,5 тыс. энергетиков
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Иллюзии о жизни в Европе - исследователи выяснили, как сложились карьеры у беглых в Литве и Польше
Литва на границе с Беларусью досрочно подготовится к строительству военного городка для Бундесвера
Президент Германии объявил о роспуске парламента и назначил новые выборы
В Росавиации рассказали, почему потерпевший крушение самолет AZAL не сел в Грозном
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