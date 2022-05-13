Пра надвор'е - 14 мая ў народным календары Макарэй і Ярома

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі Беларусі не прагназуецца. Геамагнітны фон слабаўзбураны.



14 мая ў народным календары два прысвяткі - Макарэй і Ярома. Прыкмячалі, калі на Ярому непагадзь, то суровая і галодная надарыцца зіма, калі ў гэты дзень будзе добрае надвор’е, то будзе яно добрым і падчас уборкі хлеба.



Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў. Самая нізкая начная тэмпература паветра была ў Мінску ў далёкім 1900 годзе - 5 градусаў марозу, а дзённы тэмпературны максімум адзначаны ў Васілевічах у 1996-м - больш за 31 градус цяпла.