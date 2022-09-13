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Пра надвор'е: 14 верасня раней лічылі пачаткам бабінага лета
Заўтра магнітных бур на тэрыторыі Беларусіне прагназуецца. Геамагнітны фон слабаўзбураны.
У народным календары заўтра Сымон. А яшчэ раней гэты дзень лічылі пачаткам бабінага лета. І прыкмячалі: калі першы дзень бабінага лета ясны, то восень будзе дажджлівая. Непагадзь у гэты дзень - восень сухая. Шмат павуціння - да яснай і халоднай восені.
Крыху цікавай інфармацыі з гісторыі метэаназіранняў за апошнія сто гадоў: самая халодная ноч была ў 2002годзе на станцыі Палеская - больш за 4 градусы марозу, а самы цёплы дзень у 1994-м уМазыры - тэрмометры паказалі больш за 30 градусаў вышэй за нуль.
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