Пра надвор'е: 14 верасня раней лічылі пачаткам бабінага лета

У народным календары заўтра Сымон. А яшчэ раней гэты дзень лічылі пачаткам бабінага лета. І прыкмячалі: калі першы дзень бабінага лета ясны, то восень будзе дажджлівая. Непагадзь у гэты дзень - восень сухая. Шмат павуціння - да яснай і халоднай восені.

Крыху цікавай інфармацыі з гісторыі метэаназіранняў за апошнія сто гадоў: самая халодная ноч была ў 2002годзе на станцыі Палеская - больш за 4 градусы марозу, а самы цёплы дзень у 1994-м уМазыры - тэрмометры паказалі больш за 30 градусаў вышэй за нуль.