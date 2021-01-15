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Пра надвор’е

Сёння надвор'е на тэрыторыі Беларусі вызначала вобласць паніжанага атмасфернага ціску і халодныя паветраныя масы з поўначы. На асобных участках дарог захоўваецца галалёдзіца.

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага.

Некалькі народных прыкмет: шэрань на дрэвах - будзе яснае надвор'е. Сонца садзіцца ў хмару - да снегападу.

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