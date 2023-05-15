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16 мая магнітных бур на тэрыторыі Беларусі не прагназуецца.

Геамагнітны фон ад слабаўзбуранага да ўзбуранага.

16 мая ў народным календары Маўра. Прыкмячалі: цвіце чаромха - да халадоў, кветак многа - да мокрага лета. Салавей заспявае перад Маўрай - вясна закрасуе дружна. Ясны дзень - на добры ўраджай агуркоў.

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў. Самая нізкая начная тэмпература паветра была ў Мінску ў 1900 годзе - 2 градусы марозу, а дзённы тэмпературны максімум адзначаны ў Брэсце ў 1983 - амаль 32 градусы цяпла.

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