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16 мая магнітных бур на тэрыторыі Беларусі не прагназуецца.
Геамагнітны фон ад слабаўзбуранага да ўзбуранага.
16 мая ў народным календары Маўра. Прыкмячалі: цвіце чаромха - да халадоў, кветак многа - да мокрага лета. Салавей заспявае перад Маўрай - вясна закрасуе дружна. Ясны дзень - на добры ўраджай агуркоў.
Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў. Самая нізкая начная тэмпература паветра была ў Мінску ў 1900 годзе - 2 градусы марозу, а дзённы тэмпературны максімум адзначаны ў Брэсце ў 1983 - амаль 32 градусы цяпла.
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