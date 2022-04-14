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Пра надвор'е - 15 красавіка ў народным календары Палікарп

Заўтра на тэрыторыі нашай краіны прагназуецца адпаведнае геамагнітнае становішча: ад пачатку сутак і прыкладна да 3-х гадзін ночы прагназуецца магнітная бура, далей геамагнітны фон будзе знаходзіцца ў межах ад слабаўзбуранага да ўзбуранага.

15 красавіка ў народным календары Палікарп. Прыкмячалі: калі ў гэты дзень рака выйдзе з берагоў, то чакайце вялікіх траў і ранняга пакосу. Вароны гуляюць у вышыні - будзе яснае і сонечнае надвор'е.

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