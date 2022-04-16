Сёння надвор’е на тэрыторыі Беларусі вызначалі атмасферныя франты і халодная няўстойлівая паветраная масса. На большай частцы краіны прайшлі кароткачасовыя ападкі, дождж і мокры снег. Адзначаўся парывісты вецер, месцамі моцны.



Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон слабаўзбураны. Некалькі народных прыкмет: аблокі плывуць высока і хутка - да добрага надвор'я; калі цёмныя аблокі рухаюцца ціха - да зацяжнога дажджу.