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Пра надвор'е

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон - слабаўзбураны. Некалькі народных прыкмет: "Хмары апускаюцца ўніз - да непагадзі. Белыя кругі вакол сонца - да снежнай буры. З'яўленне аблокаў, падобных на марскія хвалі, - да дрэннага надвор'я".

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў на 17 лістапада. Самая нізкая начная тэмпература паветра была ў Высокім у 1965 годзе - 20 з паловай градусаў марозу, а дзённы тэмпературны максімум адзначаны ў Лельчыцах у 2002-м - больш за 21 градус цяпла.

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