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Пра надвор’е
Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца.Геамагнітны фон – слабаўзбураны.
І некалькі народных прыкмет: "Туман трымаецца высока - да добрага надвор'я, апускаецца на зямлю - да адлігі і снегу. Галінкі елкі згінаюцца ўніз - да снегападу, глядзяць уверх - дзень будзе ясным".
Ну а зараз пра надвор'е на найбліжэйшы час, але спачатку інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая халодная ноч была ў Езярышчы ў 2011 годзе – амаль 30 градусаў марозу, а дзённы тэмпературны максімум адзначаны ў Брэсце ў 1974 – больш за 14 градусаў цяпла.
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