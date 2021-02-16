Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца.Геамагнітны фон – слабаўзбураны.



І некалькі народных прыкмет: "Туман трымаецца высока - да добрага надвор'я, апускаецца на зямлю - да адлігі і снегу. Галінкі елкі згінаюцца ўніз - да снегападу, глядзяць уверх - дзень будзе ясным".



Ну а зараз пра надвор'е на найбліжэйшы час, але спачатку інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў: самая халодная ноч была ў Езярышчы ў 2011 годзе – амаль 30 градусаў марозу, а дзённы тэмпературны максімум адзначаны ў Брэсце ў 1974 – больш за 14 градусаў цяпла.



