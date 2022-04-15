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Пра надвор’е - 16 красавіка ў народным календары Мікіта

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца.

Геамагнітны фон ад слабаўзбуранага да ўзбуранага.

16 красавіка ў народным календары Мікіта. У гэты дзень прыкмячалі: калі вецер з поўдня дзьме, яравыя добра расці будуць, а калі з поўначы - жыта дажджамі намочыць.

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў. Самая нізкая начная тэмпература паветра была ў Горках у 1928 годзе – звыш 12 градусаў марозу, а дзённы тэмпературны максімум адзначаны ў Брэсце ў 2018-м -амаль 25 градусаў цяпла.

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