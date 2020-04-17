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Пра надвор'е

Сёння надвор’е на тэрыторыі Беларусі вызначалі халодныя і няўстойлівыя паветраныя масы. Па большай частцы краіны адзначалася ўзмацненне ветру парывамі да 15-20 метраў за секунду. Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон - ад спакойнага да слабаўзбуранага. Некалькі народных прыкмет: удзень цёпла, а ўначы халаднавата - да ўстойлівага добрага надвор'я, у полі гук чуецца выразна - да дажджу.

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