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Пра надвор'е

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон слабаўзбураны. 18 снежня - Сава. У гэты дзень назіралі, як дым з пячной трубы выходзіць, па ім прадказвалі надвор’е: калі адразу ўверх ідзе, нібы стаўбом уздымаецца - чакай марознае надвор’е. Калі ж волакам ідзе, нібыта засцілае зямлю - будзе непагадзь.

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