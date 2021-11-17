Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон ад спакойнага да слабаўзбуранага.

І некалькі народных прыкмет: хмары апускаюцца ўніз - да непагадзі. У нізінах вечарам стала халадней, чым на ўзвышшах - да марознага малавоблачнага надвор'я.

Зараз пра надвор'е на найбліжэйшы час, але спачатку інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў. Самая халодная ноч была ў Лельчыцах у 1965 годзе - амаль 25 градусаў марозу, а самы цёплы дзень у 2002 - у Жыткавічах тэрмометры паказалі больш за 15 градусаў вышэй за нуль.