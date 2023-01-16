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"Пра надвор’е" - 17 студзеня ў народным календары Марк

Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон слабаўзбураны.

17 студзеня ў народным календары Марк. Прыкмячалі, калі ў гэты дзень снег на дрэвах галінкі згінае - добры год для пчаляроў. Яснае зорнае неба - да марознага і сонечнага надвор'я.

Інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў. Самая халодная ноч была ў Барысаве ў 1940 годзе - 41 градус марозу, а самы цёплы дзень у 1993 - у Высокім тэрмометры паказалі больш за 11 з паловай градусаў вышэй за нуль.

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