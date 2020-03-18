3.72 BYN
2.98 BYN
3.47 BYN
Пра надвор'е | 18.03.2020
Сёння надвор’е на тэрыторыі Беларусі ў асноўным вызначала зона павышанага атмасфернага ціску, толькі днём па Віцебскай вобласці адчувалася ўздзеянне малаактыўнага франтальнага падзелу. Ноччу і раніцай месцамі па краіне адзначаўся туман. Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фонслабаўзбураны.
19 сакавіка ў народным календары каталіцкі прысвятак Язэп.Казалі: "Як святы Язэп кіўне барадою, дык зіма ўцякае ўніз галавою". І прыкмячалі: на Язэпа добрае надвор'е - год ураджайны. Самая нізкая начная тэмпература паветра была ў Полацку ў 1963 годзе - больш за 30 з паловай градусаў марозу, а дзённы тэмпературны максімум адзначаны ў Лельчыцах у 1990 - звыш 23 градусаў цяпла.