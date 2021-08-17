Сёння надвор'е на тэрыторыі Беларусі вызначалі атмасферныя франты і цёплая няўстойлівая паветраная маса. На большай частцы Гомельскай і Магілёўскай абласцей максімальная тэмпература паветра дасягала 30-34, месцамі 35 градусаў цяпла. Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон - ад спакойнага да слабаўзбуранага.



Некалькі народных прыкмет: якім будзе гэты дзень, такім варта чакаць і снежань; калі ўдзень ясна, а ўвечары аблокі згушчаюцца, трэба чакаць змены надвор'я.

Больше новостей о погоде:



