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Пра надвор'е

Сёння надвор'е на тэрыторыі Беларусі вызначалі атмасферныя франты і цёплая няўстойлівая паветраная маса. На большай частцы Гомельскай і Магілёўскай абласцей максімальная тэмпература паветра дасягала 30-34, месцамі 35 градусаў цяпла. Заўтра магнітных бур на тэрыторыі нашай краіны не прагназуецца. Геамагнітны фон - ад спакойнага да слабаўзбуранага.

Некалькі народных прыкмет: якім будзе гэты дзень, такім варта чакаць і снежань; калі ўдзень ясна, а ўвечары аблокі згушчаюцца, трэба чакаць змены надвор'я.
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